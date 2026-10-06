Bingöl'de kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyere çarptı, 1 kişi yaralandı

Bingöl'de kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyere çarptı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar beldesi mevkiinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen UMKE ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı