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Bingöl'de kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyere çarptı, 1 kişi yaralandı

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Bingöl'de kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyere çarptı, 1 kişi yaralandı
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Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar beldesi mevkiinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen UMKE ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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