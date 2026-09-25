Bingöl'de otomobilin çarptığı at telef oldu, kazada 1 kişi yaralandı

Bingöl'de otomobilin çarptığı at telef oldu, kazada 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl-Karlıova karayolu Sudurağı köyü mevkiinde otomobilin yola çıkan ata çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle at telef oldu, yaralı hastaneye kaldırıldı; inceleme başlatıldı.
Bingöl'de otomobilin ata çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl-Karlıova karayolu Sudurağı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, W IR 21 plakalı yabancı plakalı otomobil yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle at telef olurken, kazada 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı