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Diyarbakır ve Bingöl'de depremde hasar gören 10 camiden 6'sı yeniden ibadete açıldı

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Diyarbakır ve Bingöl'de depremde hasar gören 10 camiden 6'sı yeniden ibadete açıldı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Diyarbakır ve Bingöl'de hasar gören 10 camiden 6'sı yeniden ibadete açıldı. Diyarbakır'daki törende Vakıflar Genel Müdürü Aksu, kalan eserlerin restorasyonunun yılbaşından önce tamamlanacağını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Diyarbakır ve Bingöl'de hasar gören 10 camiden bakım ve onarımı tamamlanan 6'sı yeniden ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarıma alınan Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki Balaban Bey Camii, Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki Cafer-i Tayyar Camii ve türbesi, Çermik ilçesindeki Hanbaşı Cami, kent merkezindeki Ali Paşa Camii, Melik Ahmet Paşa Camii ve Parlı Safa Camii için açılış töreni gerçekleştirildi. Ali Paşa Camii'nde düzenlenen toplu açılış töreninde Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, ilçe kaymakamları ve davetliler katıldı.

'ESERLERE SAHİP ÇIKILMASI LAZIM'

Törende açıklamalarda bulunan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, eserlere sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "İnşallah yılbaşından önce de geri kalanların restorasyonlarını tamamlamış olacağız. Bu eserler, vakıf ecdadımızın bizlere mirasıdır. Bu eserleri gelecek kuşaklara aktarmak için vakıf sistemi içerisinde sahip çıkılması lazım. Bugün depremden zarar gören eserlerimizi de aynı şekilde tamir etmek, restore etmenin mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Camimiz hayırlı olsun cemaatimiz de bol olsun. Kıyamete kadar da ezan hiç susmasın" dedi.

'BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI EN AZ ONUN KADAR ÖNEMLİDİR'

Vali Murat Zorluoğlu ise vakıf eserlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının yanı sıra bakım ve onarımlarının yapılmasının da önemli olduğunu belirterek, "Vakıf kurmak ve kurulan bu vakıflar marifetiyle de eserler inşa etmek bizim kadim kültürümüzün ve medeniyetimizin alametidir. Bu manada uzun yüzyıllardan beri Anadolu'nun her bir köşesinde, hatta bugün gönül coğrafyası olarak tanımladığımız topraklarda, coğrafyalarda sayısız vakıf eseri ecdadımız tarafından inşa edilmiş ve gelecek nesillere devredilmiştir. Ancak bu eserlerin gelecek nesiller tarafından idame ettirilmesi, bakım ve onarımının yapılması ve hizmete hazır halde tutulması en az onun kadar önemlidir. Allah razı olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız 2002'de iktidara geldiklerinden bu tarafta Türkiye'deki tescilli vakıf eserlerinin bakım ve onarımında gerçekten çok büyük bir devrim yaşanmıştır. Taraflı tarafsız herkes bunun hakkını teslim ediyor. Sadece Türkiye'de değil, Balkanlar'da da Orta Doğu'da da yakın Asya'da da bunların somut örneklerini gerek vakıflar gerek başka kurumlarımız eliyle yapılanları görüyoruz. Değerli Cumhurbaşkanımıza, değerli Kültür Bakanımıza ve kıymetli Genel Müdürümüze biz Diyarbakırlılar olarak şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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