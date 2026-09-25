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Genç Belediyesine ait panelvan Bingöl Genç'te kontrolden çıktı, 3 kişi yaralandı

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Genç Belediyesine ait panelvan Bingöl Genç'te kontrolden çıktı, 3 kişi yaralandı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde Genç Belediyesine ait panelvanın kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana savrulması sonucu 3 kişi yaralandı. Bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; yaralılar ambulanslarla Genç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen Genç Belediyesine ait panelvan, Yoldaşan Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana savruldu.

İhbar üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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