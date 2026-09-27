Bingöl'ün Yamaç köyünde 10 metre derin çukura düşen köpek AFAD tarafından kurtarıldı

Bingöl'ün Yamaç köyünde 10 metre derin çukura düşen köpek AFAD tarafından kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl merkeze bağlı Yamaç köyünde yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, köpeği bulunduğu yerden çıkarınca hayvan bölgeden uzaklaştı.
BİNGÖL'de yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kalan köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Bingöl merkeze bağlı Yamaç köyünde meydana geldi. Yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukurda bir köpeğin mahsur kaldığını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu köpeğe ulaşarak bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan köpek, ekiplerin müdahalesinin ardından bölgeden uzaklaştı.
Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL, Kamera: BİNGÖL,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı