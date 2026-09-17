DEM Parti'li Hülakü, Bingöl'de okul çalışmalarının mağduriyete neden olduğunu söyledi

TBMM İdare Amiri ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, Bingöl'de okul çalışmalarının mağduriyete neden olduğunu ileri sürerek, "Tüm öğrenciler ve veliler bundan dolayı büyük bir mağduriyet yaşıyor ve özellikle okulların açıldığı tarihe yakın bir süreçte velilere, 'öğrencilerimiz burada eğitim göremez' denmesi çok büyük bir mağduriyete yol açmıştır." dedi.

Hülakü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bingöl'ün sorunlarını gündeme getirdi.

2026-2027 eğitim-öğretim yılının başladığını söyleyerek, öğrencilere başarılar dileyen Hülakü, şu ifadeleri kullandı:

"Fakat Bingöl'de eğitim yılı tekrar sorunlarla başladı. Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğünün verilerine göre, il genelinde 456 okul ve kurum, 2 bin 700 derslik, 57 bin 721 öğrenci bulunmaktadır. Bu kadar büyük bir eğitim kitlesinden söz ediyoruz fakat birçok okulda güçlendirme, yeniden yapım, inşaat süreçleri hala devam ediyor. Güçlendirmeye alınan okulların öğrencileri başka okul binalarında eğitim görmeye devam ediyor. Taşımalı eğitim planlamaları yapılıyor. İnşaatı devam eden okullar bulunuyor. Kaç öğrencimiz kendi okulunda eğitim göremiyor? Kaç öğrenci başka okul binalarına gönderiliyor? Hangi okulların öğrencileri hangi okullarda eğitim görüyor? Bu okullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı kaçtır? İkili eğitim yapılan okul sayısı kaçtır? Taşımalı eğitimden kaç öğrenci etkileniyor? Güçlendirme çalışmalarının tamamlanması için belirlenen tarihler nelerdir? Yeniden yapılan okullar ne zaman öğrenciyle buluşacak? Öğrencilerin eğitim ortamlarının değişmesi akademik ve sosyal sonuçlarla değerlendiriliyor mu? Bu yüzden Bingöl'deki tüm öğrenciler ve veliler bundan dolayı büyük bir mağduriyet yaşıyor ve özellikle okulların açıldığı tarihe yakın bir süreçte velilere, 'öğrencilerimiz burada eğitim göremez' denmesi çok büyük bir mağduriyete yol açmıştır."

Kaynak: AA