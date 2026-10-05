Bingöl’de kaynak yapılırken tutuşan motosiklet yangında kullanılamaz hale geldi.

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Bingöl'de sanayi sitesinde kaynak yapıldığı sırada alev alan motosiklet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Simani Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir motosiklette kaynak çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler motosikleti sardı.

Yangında motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı