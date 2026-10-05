Haberler

Bingöl’de kaynak yapılırken tutuşan motosiklet yangında kullanılamaz hale geldi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl’de kaynak yapılırken tutuşan motosiklet yangında kullanılamaz hale geldi.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Simani Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde bir motosiklette kaynak çalışması sırasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede motosikleti sararken araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de sanayi sitesinde kaynak yapıldığı sırada alev alan motosiklet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Simani Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir motosiklette kaynak çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler motosikleti sardı.

Yangında motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Araçla yanına yanaştılar! Cadde ortasında kurşun yağmuru

Cadde ortasında topuklarına sıktılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dua Lipa ile Shakira aynı sahnede! Boy farkları dikkatlerden kaçmadı

Dua Lipa ile Shakira aynı sahnede! Boy farkını görmeniz gerek
Uzman isim tarih vererek sonuçlarını açıkladı! Zengezur Koridoru ne zaman açılacak?

Uzman isim tarih verdi: Zengezur Koridoru ne zaman açılacak?
Adana'da sevgilisinin evinde pencereden düşüp ölen Özhan Öztürk'ün eşi konuştu: Kocamı attıklarını düşünüyorum

Sevgilisinin evinde pencereden düştü! Eşi: Kaçacak adam değildi
Dünyaca ünlü yıldız Üsküdar'da! Gece yarısı tek başına dolaştı

Kim olduğunu asla tahmin edemezsiniz
UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi
İstifaya davet edilen Hacıosmanoğlu'na Bahçeli'den destek: Yalnız değilsin

Bahçeli, gönderdiği çiçekteki notla tarafını açıkça belli etti

Nereden nereye! Bir dönem çoğu kişinin özendiği isim Nişantaşı'nda böyle görüntülendi

Tanıyabildiniz mi? Bir dönem Türkiye'de çoğu kişi ona özeniyordu