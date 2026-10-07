Bingöl'de sağanak gece yarısına kadar sürdü, Meteoroloji uyarılarını sürdürdü

Bingöl'de dün başlayan sağanak yağış gece yarısına kadar etkisini sürdürdü.

Meteoroloji tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından dün başlayan sağanak, gece yarısına kadar devam etti. Yağışın etkisiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştururken, sokak lambalarının ışığıyla yağmurun şiddeti belli oldu. Meteoroloji, kent genelinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ani sel ve su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarılarını sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı