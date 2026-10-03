Bingöl'de kamyon Sarıçiçek köyü yolunda devrildi, sürücüsü ağır yaralandı

Bingöl'de kamyon Sarıçiçek köyü yolunda devrildi, sürücüsü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl merkez Sarıçiçek köyü yolunda 12 AV 357 plakalı kamyon devrildi, sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi; yaralı ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bingöl'de devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AV 357 plakalı kamyon, merkez Sarıçiçek köyü yolunda devrildi.
Kazada, sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA