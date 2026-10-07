Haberler

Bingöl, Antalya ve Diyarbakır'da 9 şüpheli yasa dışı bahisten gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl, Antalya ve Diyarbakır'da eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerinde 100 milyon 245 bin 274 lira işlem hacmi bulunduğu ve 'paranın nakline aracılık' suçunu işledikleri tespit edildi.

Bingöl merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK verilerine göre 9 şahsın yasa dışı bahis sitelerinde 100 milyon 245 bin 274 lira işlem hacmi bulunduğu ve 7258 sayılı Kanun'un "paranın nakline aracılık" suçunu işledikleri tespit edildi. Bingöl, Antalya ve Diyarbakır illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade verdi

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcı karşısına çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başakşehir'deki okul saldırısında 15 yaşındaki şüpheli ile anne ve babası tutuklandı

Başakşehir'deki okul saldırısı! Saldırgan ile anne-babası tutuklandı
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali

66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
İstanbul'un kuzeyindeki iki baraj kurumak üzere! Papuçdere'de doluluk yüzde 2,55'e düştü

İki baraj kurumak üzere! Birinde su yüzde 3'ün altına indi
İstanbul'da lisede bıçaklı kavga! 16 yaşındaki öğrenci 2 arkadaşını yaraladı

Lisede kavga! 16 yaşındaki öğrenci arkadaşlarına bıçakla saldırdı
İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı

İnsanlar ev bulamazken o gayrimenkul imparatorluğu kurmuş
Kendisine selam veren Brigitte Macron karşısında ayağa kalkmayan şarkıcıya tepki

Brigitte Macron karşısında ayağa kalkmayan şarkıcıya tepki
Cevdet Yılmaz'dan Ümit Özlale'nin iddialarına yanıt: Herkesten önce ben hesap sorarım

En yakınındaki isimle ilgili fon iddiasına Yılmaz'dan net yanıt