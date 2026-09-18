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Bingöl'de gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı

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Bingöl'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zalı tutuklandı.

Bingöl'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zalı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince iş yeri ve kurumda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında kimliği tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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