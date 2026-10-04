Haberler

Bingöl'de 8 KPSS adayı, motosikletli polis timlerince sınav yerine ulaştırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de 8 KPSS adayı, motosikletli polis timlerince sınav yerine ulaştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de KPSS öncesinde sınav giriş belgesini unutan ve sınav yerini karıştıran 8 aday, motosikletli polis timleri tarafından sınav yerlerine ulaştırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı timler, 1 kadın ve 7 erkek adayın mağduriyet yaşamasını önledi.

Bingöl'de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde sınav giriş belgesini unutan ve sınav yerini karıştıran 8 aday, motosikletli polis timleri tarafından sınav yerlerine ulaştırıldı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, sınav günü adayların mağduriyet yaşamaması için çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında sınav giriş belgesini unutan ve sınav yerini karıştıran 1 kadın ve 7 erkek olmak üzere toplam 8 adayın sınav yerlerine ulaşımı ekiplerce sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
Kadirov artık bordo bereli! Putin'den Çeçen lidere büyük terfi

Çeçen lider Kadirov'a büyük terfi!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu! Dehşet anları kamerada

Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye saldırdı! Dehşet kamerada
Trump'tan yaz saati hamlesi! Senatörün telefon numarasını paylaşıp çağrı yaptı

Sen misin ona karşı çıkan! Telefon numarasını ifşa edip çağrı yaptı
KPSS sınavına 1 dakika geç kaldı, içeri alınmayınca sinir krizi geçirdi! Okuldan yaka paça atıldı

Sınava 1 dakika geç kaldı, içeri alınmayınca sinir krizi geçirdi
Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor

Tarih verildi, tabelada rakam sert değişecek
TFF'den olağanüstü toplantı kararı

TFF olağanüstü toplanıyor!
Süper Lig ertelenecek mi? İşte son gelişmeler

Süper Lig ertelenecek mi? Türk futbolunda sıcak saatler
11 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı, 'O bana çarptı' dedi! Aile adalet bekliyor

11 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı, ifadesi 'pes' dedirtti