Bingöl'de taksinin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 çocuk yaralandı

Bingöl'de taksinin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 çocuk yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de taksinin elektrikli bisiklete çarptığı kazada 2 çocuk yaralandı.
Bingöl'de taksinin elektrikli bisiklete çarptığı kazada 2 çocuk yaralandı.
Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde M.P. idaresindeki 12 T 0035 plakalı taksi, B.A'nın (14) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Kazada B.A. ile bisiklette bulunan Y.U. (15) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı 2 çocuk, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA