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Bingöl'de taksinin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 çocuk yaralandı

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Bingöl'de taksinin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 çocuk yaralandı
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Bingöl'de taksinin elektrikli bisiklete çarptığı kazada 2 çocuk yaralandı.

Bingöl'de taksinin elektrikli bisiklete çarptığı kazada 2 çocuk yaralandı.

Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde M.P. idaresindeki 12 T 0035 plakalı taksi, B.A'nın (14) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada B.A. ile bisiklette bulunan Y.U. (15) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 çocuk, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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