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Bingöl - Genç’te 4 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

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BİNGÖL’ün Genç ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Genç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Çalışmada 4 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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