Bingöl - Genç’te 4 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

Bingöl - Genç’te 4 kilo 450 gram esrar ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BİNGÖL’ün Genç ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Genç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Çalışmada 4 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı