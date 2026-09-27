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Bingöl-Erzurum kara yolunda otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı

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Bingöl-Erzurum kara yolunda otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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Bingöl-Erzurum kara yolu Çobantaşı köyü mevkisinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; jandarma kazayla ilgili inceleme yaptı.

Bingöl-Erzurum kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Erzurum kara yolu Çobantaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi katına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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