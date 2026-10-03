Haberler

Bingöl'de düzenlenen polis operasyonlarında 22'si aranan 40 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de düzenlenen polis operasyonlarında 22'si aranan 40 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda 22'si aranan olmak üzere toplam 40 şüpheli yakalandı. Aramalarda 191,26 gram esrar ile 2 ruhsatsız tüfek ve tabancalar ele geçirildi; ilçeler ile KOM çalışmalarında 28 şüpheli daha yakalandı, 1'i tutuklandı.

Bingöl'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 22'si aranan olmak üzere toplam 40 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş Şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında 191,26 gram esrar maddesi, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 1 havalı tabanca, 55 kurusıkı fişek, 7 fişek ve 8 kesici alet ele geçirildi. Aynı tarihler arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, ifadelerinin alınmasına yönelik arama kaydı bulunan 14, idari para cezasına yönelik arama kaydı bulunan 6 ve hapis cezasının infazına yönelik arama kaydı bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 22 kişi yakalandı.

Hapis cezası nedeniyle yakalanan şahıslardan birinin "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 2 yıl 2 ay 6 gün, diğerinin ise "hakaret-görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

İlçeler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik ve Asayiş Şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında ise 28 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki kişiye idari para cezası uygulanırken, 24 kişi serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Gözler 6 Ekim'e çevrildi

Ve TFF'den beklenen hamle geldi
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?

AK Partili vekil canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı

6 ay önce başkanlık koltuğuna oturmuştu! Murat Güneş gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti

Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti
Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı

Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Depremde Türkiye'ye yardıma koşan Serkan Eren'e İran'da 10 yıl hapis! Eşi Türkiye'den yardım istedi

Depremde Türkiye'ye koşmuştu! İran'dan 10 yıl hapis cezası çıktı
Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı

Fon vurgununda kazandığı para ağızları açık bıraktı

İrlandalı taraftarlar Filistin bayraklı tenis toplarıyla İsrail'i protesto etti

Maç durdu, herkes ayakta alkışladı! Görevliler bile şok oldu

Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık

Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık