Bingöl'de düzenlenen polis operasyonlarında 22'si aranan 40 şüpheli yakalandı

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Bingöl'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 22'si aranan olmak üzere toplam 40 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş Şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında 191,26 gram esrar maddesi, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 1 havalı tabanca, 55 kurusıkı fişek, 7 fişek ve 8 kesici alet ele geçirildi. Aynı tarihler arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, ifadelerinin alınmasına yönelik arama kaydı bulunan 14, idari para cezasına yönelik arama kaydı bulunan 6 ve hapis cezasının infazına yönelik arama kaydı bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 22 kişi yakalandı.

Hapis cezası nedeniyle yakalanan şahıslardan birinin "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 2 yıl 2 ay 6 gün, diğerinin ise "hakaret-görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

İlçeler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik ve Asayiş Şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında ise 28 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki kişiye idari para cezası uygulanırken, 24 kişi serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı