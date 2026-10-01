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Bingöl'de otomobil Elmalı köyü mevkiinde tabelaya ve ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı

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Bingöl'de otomobil Elmalı köyü mevkiinde tabelaya ve ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı
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Bingöl-Erzurum kara yolu Elmalı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tabelaya ve ağaca çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tabela ve ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Erzurum kara yolu Elmalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki tabelaya ve ağaca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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