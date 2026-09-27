Bingöl-Muş yolunda hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı, sürücü yaralandı

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Bingöl'de hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu meyana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Bingöl-Muş kara yolu yayla bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 EB 908 plakalı hafif ticari araç, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü UMKE ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı