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Diyarbakır-Bingöl yolunda devrilen otomobil 4'ü çocuk 9 kişiyi yaraladı

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Diyarbakır-Bingöl yolunda devrilen otomobil 4'ü çocuk 9 kişiyi yaraladı
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Diyarbakır-Bingöl kara yolu Fisovası mevkisinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil devrildi; kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Bingöl kara yolu Fisovası mevkisinde meydana geldi. T.Z.'nin kontrolünü yitirdiği 54 DV 412 plakalı otomobil, yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan E.A., N.A., S.A., N.A., M.A. (5), E.A. (3), Y.A. (4) ve Ö.A. (1) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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