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Bingöl'de 10 metrelik çukurda mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı

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Bingöl'de 10 metrelik çukurda mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı
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Bingöl'ün Yamaç köyünde 10 metrelik çukurda mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, halatla çukura inip köpeği çıkardı; su verdikten sonra doğal yaşamına bıraktı.

Bingöl'de 10 metrelik çukurda mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, Bingöl'ün Yamaç köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çukurdan köpek sesini duyan vatandaşlar durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, halat yardımıyla çukurun içerisine girerek köpeği halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Köpeğe su veren ekipler, daha sonra mahsur kalan köpeği doğal yaşamına bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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