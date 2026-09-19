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Bingöl Kiğı'da ayı ve kurtlar yerleşim yerine inip çöplerde yiyecek ararken görüntülendi

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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde yabani hayvanlar, yerleşim yerlerine kadar inerek çöp konteynerleri çevresinde yiyecek ararken cep telefonuyla kaydedildi. Gece saatlerinde çekilen görüntülerde ayı ve kurtların çöplerin etrafına geldiği görülüyor.

Bingöl'de ayı ve kurtlar, çöpten yiyecek ararken görüntülendi

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde yerleşim alanlarına yaklaşan ayı ve kurtlar, çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek ararken cep telefonuyla görüntülendi.

Kiğı ilçesinde doğal yaşam alanlarından çıkan ayı ve kurtlar, yerleşim alanlarına yakın noktadaki çöp konteynerlerinin çevresine kadar indi. Gece saatlerinde yiyecek arayan yabani hayvanlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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