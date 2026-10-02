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Diyarbakır ve Bingöl'deki 6 vakıf eseri törenle yeniden ibadete açıldı

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Diyarbakır ve Bingöl'deki 6 vakıf eseri törenle yeniden ibadete açıldı
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Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen restorasyon ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan Diyarbakır ve Bingöl'deki 6 vakıf eseri, Sur Ali Paşa Camii'nde düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Cuma namazı öncesindeki programa protokol ve vatandaşlar katıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen restorasyon, konservasyon ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan Diyarbakır ve Bingöl'deki 6 vakıf eseri, Sur Ali Paşa Camii'nde düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Tarihi ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen ihya ve koruma çalışmaları sürdürülüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen restorasyon ve mühendislik çalışmaları sonucunda yenilenen Diyarbakır ve Bingöl'deki vakıf eserleri için toplu açılış programı düzenlendi.

Cuma namazı öncesinde Sur Ali Paşa Camii'nde düzenlenen açılış programına; Vali Murat Zorluoğlu, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında Ali Paşa Camii avlusunda katılımcılara geleneksel ikramlarda bulunuldu.

Törende konuşan Vali Zorluoğlu, vakıf kültürünün medeniyetteki yerine dikkat çekti. Vakıf kurmanın ve bu vakıflar vasıtasıyla eserler inşa etmenin kadim kültürümüzün bir yansıması olduğunu ifade eden Vali Zorluoğlu, ecdadın Anadolu'da ve gönül coğrafyasına bıraktığı bu mirasa sahip çıkmanın önemine değindi. Zorluoğlu, eserleri ortaya koymak kadar onların bakımını, onarımını üstlenerek gelecek kuşaklara ulaştırmanın da kıymetli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Kültür varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalara değinen Vali Zorluoğlu, son yıllarda Türkiye'deki tescilli vakıf eserlerinin bakım ve onarımında kapsamlı bir süreç yürütüldüğünü ifade etti. Bu ihya anlayışının yalnızca ülkeyle sınırlı kalmayıp gönül coğrafyasına kadar ulaştığını dile getiren Vali Zorluoğlu, yürütülen çalışmalarla birçok tarihi değerin yeniden ayağa kaldırıldığını belirterek, desteklerinden ötürü cumhurbaşkanına, Kültür ve Turizm Bakanına ve Vakıflar Genel Müdürüne teşekkürlerini iletti.

Törenle birlikte aslına uygun olarak restore edilen Diyarbakır Sur Melik Ahmet Paşa Camii, Diyarbakır Sur Parlı Safa Camii, Diyarbakır Hani Cafer-i Tayyar Camii ve Türbesi, Diyarbakır Sur Ali Paşa Camii, Diyarbakır Çermik Hanbaşı Camii ile Bingöl Kiğı Balaban Bey Camii yeniden ibadete açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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