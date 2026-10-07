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Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl hakkında arama motorlarında yapılan sorgular gündemdeki yerini koruyor. Bingöl'ün yaşamı, eğitim geçmişi, özel hayatı ve mesleğiyle ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Eren Ali Bingöl kimdir, ne iş yapıyor, hangi partiden? Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar...

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI EREN ALİ BİNGÖL KİMDİR?

Eren Ali Bingöl, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2000 yılından itibaren Tuzla'da yaşayan Bingöl, lise eğitimini Darıca Ülkü Yalçın Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Ardından Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Üniversite eğitimi sırasında Erasmus Plus programı kapsamında İtalya'da mülteci politikaları üzerine çalışmalar yürüttü. Genç yaşta tiyatro ve kamp kulüplerine katılan Bingöl, çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de aktif olarak yer aldı. Aile şirketindeki çalışmalarını öğrencilik hayatıyla birlikte sürdürdü.

Hukuk eğitimi ve mesleki birikimiyle kentsel dönüşüme hak ve adalet temelli bir bakış açısı geliştirdi. 18 yaşında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan Bingöl, parti ilçe yönetiminde farklı görevler üstlendi. Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı, ilçe eğitim sekreterliği, ilçe hukuk komisyonu başkanlığı ve ilçe seçim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

2019 yılında Tuzla İlçe Başkanlığına seçilen Bingöl, bu görevi sırasında Tuzla'nın koku sorunu ve Konaşlı bölgesinin imar planı gibi konular üzerine çalışmalar yürüttü. Bu alanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalar gerçekleştirdi. 2024 yılında ise Tuzla Belediye Başkanı olarak seçilerek görevine başladı.

EREN ALİ BİNGÖL KAÇ YAŞINDA?

Eren Ali Bingöl, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Bingöl'ün doğum yılı Tuzla Belediyesi'nin resmi özgeçmişinde 1993 olarak yer alıyor.

EREN ALİ BİNGÖL NERELİ?

Eren Ali Bingöl, İstanbul doğumludur. 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Bingöl, 2000 yılından bu yana Tuzla'da yaşamaktadır. Eğitim hayatının ardından siyasi ve mesleki çalışmalarını da İstanbul'da sürdürdü.

EREN ALİ BİNGÖL EŞİ KİM?

Eren Ali Bingöl'ün eşi Ayşegül Kılınç Bingöl'dür. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl evlidir ve bir çocuk babasıdır. Tuzla Belediyesi'nin resmi özgeçmişinde Bingöl'ün evli ve bir çocuk babası olduğu bilgisi yer alırken, belediyenin 2024 yılında yayımladığı bir haberde de eşi Ayşegül Kılınç Bingöl ile birlikte yer aldığı görülüyor.

EREN ALİ BİNGÖL 'ÜN MESLEĞİ NEDİR?

Eren Ali Bingöl, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Tuzla Belediyesi'nin resmi internet sitesinde kendisi "Av. Eren Ali Bingöl" olarak yer almaktadır. Hukuk fakültesi eğitiminin yanı sıra aile şirketinde de çalıştı.

Bingöl'ün eğitim ve mesleki geçmişinde hukuk alanı öne çıkarken, siyasi yaşamında da ilçe yönetimindeki hukuk ve seçim işleriyle ilgili görevlerde bulundu. 2019 yılında Tuzla İlçe Başkanı olarak seçilmesinin ardından 2024 yılında Tuzla Belediye Başkanı olarak görevine başladı.

EREN ALİ BİNGÖL'ÜN BABASI KİM?

Eren Ali Bingöl'ün babasının adı Veysel Bingöl'dür.