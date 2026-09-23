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Bingöl Solhan'da motosiklet şarampole devrildi, yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde Göksu köyü yolunda şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

??????? Bingöl'ün Solhan ilçesinde şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Göksu köyü yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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