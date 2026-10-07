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Bingöl'de BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanlığına Kadir Çintay seçildi

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Bingöl'de BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanlığına Kadir Çintay seçildi
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Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BİNTSO) 3 Ekim 2026’da yapılan oda organ seçimlerinin ardından yönetim kurulu başkanlığı ve kurul seçimleri tamamlandı. Yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanlığına Kadir Çintay seçildi; yönetim ve kurulların belirlenmesiyle seçim süreci sona erdi.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BİNTSO) 3 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen oda organ seçimlerinin ardından yapılan yönetim kurulu başkanlığı ve kurul seçimleri tamamlandı. Yeni dönemde BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanlığına Kadir Çintay seçildi.

Oda organ seçimlerinin ardından gerçekleştirilen seçimlerde Kadir Çintay, BİNTSO'nun yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Yönetim kurulunda Ramazan Çakan, Yusuf Bazancir, Murat Buğrahan, Yavuz Coşkun, Abdullah Kaya ve Yüksel Dere yer aldı.

Seçimlerde Mahmut Başbat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Delegesi olarak belirlenirken, Disiplin Kurulu üyeliklerine ise Doğan Gökalp, Yusuf Bingöl, Emrah Karagöz, Recep Çahan, Murtaza Mutlu Önay ve Mehmet Zahir Arslan seçildi.

BİNTSO'da yeni dönemde görev yapacak yönetim ve kurulların belirlenmesiyle birlikte seçim süreci tamamlanmış oldu.

Yeni yönetimin, BİNTSO üyeleri ve Bingöl iş dünyasına yönelik çalışmalarını sürdürmesi beklenirken, yeni dönemin oda, üyeler ve Bingöl iş dünyası için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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