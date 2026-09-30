Elazığ'ı temsilen yarışan Ahmet Akdeniz hafızlıkta bölge birincisi oldu

Hafızlık Yarışması Bölge Finali'nde Elazığ Altınçevre Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Ahmet Akdeniz birinci oldu.

Kur'an kursları arasında düzenlenen Hafızlık Yarışması Bölge Finali, Erzincan'da gerçekleştirildi. Bölge Finalinde Elazığ'ı temsilen yarışmaya katılan Elazığ Altınçevre Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Ahmet Akdeniz, bölge birincisi oldu. Başarılı öğrenciyi makamında kabul eden Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl, Ahmet Akdeniz'i tebrik ederek kendisine hediye takdim etti.

Öğrencinin elde ettiği başarının kendilerini memnun ettiğini belirten İl Müftüsü Bingöl, "Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek ve onu hayatın merkezine almak büyük bir gayret ve özveri gerektiriyor. Ahmet kardeşimizin bu gayretinin bölge birinciliğiyle taçlanmasından memnuniyet duyduk. İnşallah 15 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek Türkiye Finali'nde de kendisine başarılar diliyorum. Bu süreçte emeği bulunan Kur'an Kursu Yöneticisi Uğur Koç'un şahsında tüm Kur'an kursu öğreticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı