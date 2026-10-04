Bingöl'de KPSS ön lisans adayları 120 soruyu 130 dakikada yanıtladı

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Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu heyecanı yaşandı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, hayalini kurdukları memuriyet için ter döktü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı, bugün saat 10.15'te başladı. Bingöl'de de sınav merkezlerinde adaylar, kamu personeli olabilmek için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde soruları yanıtladı.

Sınav öncesinde adaylar, sınava girecekleri okullara giderek son hazırlıklarını yaptı. Adayların sınav salonlarına alınmasının ardından görevliler eşliğinde sınav süreci başladı. Adaylar, sınavın başlamasına dakikalar kala sınav merkezlerinde yerlerini aldı. Adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı