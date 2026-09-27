Bingöl Karlıova'da iki araç çarpıştı, 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Bingöl Karlıova'da iki araç çarpıştı, 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil, Bingöl-Erzurum kara yolunun Çobantaşı köyü mevkisinde çarpıştı. Kazada araçlardaki 5 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 27 C 7697 plakalı hafif ticari araç ile 12 AAK 485 plakalı otomobil, Bingöl- Erzurum kara yolunun Çobantaşı köyü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA