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Bingöl Karlıova'da iki araç çarpıştı, 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Bingöl Karlıova'da iki araç çarpıştı, 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil, Bingöl-Erzurum kara yolunun Çobantaşı köyü mevkisinde çarpıştı. Kazada araçlardaki 5 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 27 C 7697 plakalı hafif ticari araç ile 12 AAK 485 plakalı otomobil, Bingöl- Erzurum kara yolunun Çobantaşı köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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