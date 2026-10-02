Bingöl Gözeler köyünde yoğun yağış sonrası yüzlerce kurbağa kara yolunda görüldü

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Bingöl'de yağışlardan sonra yüzlerce kurbağa kara yoluna çıktı.

Gözeler köyünde etkili olan yoğun yağışın ardından yüzlerce kurbağa kara yolunda görüldü. Yağış sonrası yollara çıkan kurbağalar, sürücüler ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı