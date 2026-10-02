Bingöl Gözeler köyünde yoğun yağış sonrası yüzlerce kurbağa kara yolunda görüldü

Bingöl Gözeler köyünde yoğun yağış sonrası yüzlerce kurbağa kara yolunda görüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'ün Gözeler köyünde etkili olan yoğun yağışın ardından yüzlerce kurbağa kara yolunda görüldü. Yollara çıkan kurbağalar sürücüler ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekti, o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Bingöl'de yağışlardan sonra yüzlerce kurbağa kara yoluna çıktı.
Gözeler köyünde etkili olan yoğun yağışın ardından yüzlerce kurbağa kara yolunda görüldü. Yağış sonrası yollara çıkan kurbağalar, sürücüler ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı