Bingöl'deki Zaza Festivali'nde Vali Çelik, Zazacanın seçmeli ders olmasını istedi

BİNGÖL'de Zaza Dili ve Kültürünü Yaşatma Dernekleri Federasyonu tarafından 'Zaza Festivali' düzenlendi.

Zaza Dili ve Kültürünü Yaşatma Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen festivalde çocuklar için çeşitli oyun ve etkinlik alanları oluşturulurken, Zaza dili ve kültürünün tanıtılmasına yönelik programlar gerçekleştirildi. Festivalde konuşan Vali Cahit Çelik, dilin toplumların hafızasını ve kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarmada önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Zaza dilinin yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapan Çelik, Zazacanın çocuklara ve gençlere öğretilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde seçmeli ders olarak sunulması gerektiğini ifade etti.

Çeşitli kültürel etkinliklerle devam eden festival, bugün sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı