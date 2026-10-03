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Bingöl Solhan'da okul asansöründe kafası sıkışan 15 yaşındaki öğrenci toprağa verildi

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Bingöl Solhan'da okul asansöründe kafası sıkışan 15 yaşındaki öğrenci toprağa verildi
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde okul mutfağındaki yük asansöründe kafası sıkışan 15 yaşındaki öğrenci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öğrencinin cenazesi Aşağıbarakalar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Solhan Bazmana Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde okulun mutfağında kullanılan yük asansöründe kafası sıkışarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Abdulkerim Demir, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Solhan ilçesindeki Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 23 Eylül'de meydana gelen olayda, 9. sınıf öğrencisi Abdulkerim Demir'in kafası okulun mutfağında kullanılan yük asansöründe sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarılan Demir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Demir, daha sonra Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Abdulkerim Demir'in cenazesi ikindi namazına müteakip Aşağıbarakalar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Solhan Bazmana Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, Demir gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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