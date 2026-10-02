Vakıflar, depremde hasar gören 6 camiyi Diyarbakır ve Bingöl'de ibadete açtı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Diyarbakır ve Bingöl'deki 6 tarihi camiyi restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının ardından yeniden ibadete açtı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Diyarbakır'daki Ali Paşa Camisi, Melik Ahmet Paşa Camisi, Parlı Safa Camisi, Hani ilçesindeki Cafer-i Tayyar Camisi ve Türbesi, Çermik ilçesindeki Hanbaşı Camisi ve Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki Balaban Bey Camisi restore edildi.

Restore edilen camilerin toplu açılışı, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Ali Paşa Camisi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, törende yaptığı konuşmada, vakıf kurmanın ve vakıf bünyesinde eserler inşa etmenin kadim kültürün önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Yüzyıllardır vakıf eserlerinin inşa edildiğini belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Vakıf kurmak ve eser ortaya koymak çok kıymetlidir. Bu eserlerin gelecek nesiller tarafından yaşatılması, bakım ve onarımlarının yapılması, hizmete açık halde tutulması en az bunlar kadar önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. 2002'de iktidara geldiği günden bugüne Türkiye'deki tescilli vakıf eserlerinin bakım ve onarımında gerçekten çok büyük bir devrim yaşattı. Cumhurbaşkanımıza, Kültür Bakanımıza ve kıymetli Genel Müdürümüze biz Diyarbakırlılar olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Deprem bölgesinin tamamında ciddi çalışmalar yapıldı, birçok vakıf eseri ayağa kaldırıldı. Bugün de Diyarbakır'da bunun bir örneğini yaşıyoruz. Daha önce 2 camimizi hizmete almıştık, bugün 6 camimiz daha hizmete açılıyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun."

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu da 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören vakıf eserlerinin restore edilerek yeniden hizmete sunulmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Aksu, 6 Şubat depremlerinde Diyarbakır'da zarar gören 10 vakıf eserinden 8'inin restorasyonunun tamamlandığını belirterek daha önce 2 eseri hizmete sunduklarını, bugün de 6 eserin yeniden ibadete açıldığını bildirdi.

Geriye kalan 2 eserin restorasyonunun da yılbaşından önce tamamlanacağını ifade eden Aksu, şöyle konuştu:

"Bugün 6 eserimizi de cemaatiyle buluşturuyoruz. Geriye kalan 2 eserimizin restorasyonunu da yılbaşından önce tamamlayacağız. Depremin tüm izini inşallah Diyarbakır'dan sileceğiz. Bu eserler, vakıf ecdadımızın bizlere mirasıdır. Bu eserleri gelecek kuşaklara aktarabilmek için sahip çıkılması gerekiyor. Allah, Rahmet-i Rahman'a kavuşan vakıf ecdadımıza rahmet eylesin. İnşallah bizlere de bu eserleri kıyamete kadar ayakta tutacak anlayışı, çalışmayı ve gayreti nasip etsin. Camimiz hayırlı olsun, cemaatimiz bol olsun. Kıyamete kadar inşallah ezanlar hiç susmasın."

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu ise aslına uygun restore edilen vakıf eserlerinin yeniden hizmete sunulmasının heyecanını yaşadığını söyledi.

Ecdattan kalan eserlerin kendileri için bir emanet olduğunu belirten Ensarioğlu, "Bu mirası biz de torunlarımıza taşıyacağız. Bugün ibadete açacağımız ve birlikte inşallah cuma namazını kılacağımız bu önemli mirasta yapılacak duaların ve kılınacak namazların kardeşliğimize ve geleceğimize ışık tutmasını diliyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Açılışa Sur Kaymakamı Hasan Akbulut, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA