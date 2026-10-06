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Bingöl Ilıcalar'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı

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Bingöl Ilıcalar'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı
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Bingöl-Erzurum kara yolu Ilıcalar beldesi mevkisinde otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki kişi, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve UMKE ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bingöl'ün Ilıcalar beldesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bingöl- Erzurum kara yolu Ilıcalar Bbeldesi mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilenemeyen otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve beraberindeki kişi ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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