Haberler

Bingöl için peş peşe uyarı! Sel, dolu ve yıldırım riski var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl için peş peşe uyarı! Sel, dolu ve yıldırım riski var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl Valiliği, kent genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Saat 12.00 ile 22.00 arasında etkisini göstermesi beklenen yağışla birlikte ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar riski bulunuyor. Ulaşımda aksamalar ve çamur şeklinde yağış ihtimaline karşı da tedbir çağrısı yapıldı.

  • Bingöl Valiliği, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine dayanarak kent genelinde kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
  • Yağışların 6 Ekim 2026 Salı günü saat 12.00'de başlayıp 22.00'ye kadar etkili olması bekleniyor.
  • Kuvvetli yağışla birlikte ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve çamur şeklinde yağış riski bulunuyor.

Bingöl için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Kent genelinde öğle saatlerinden itibaren hava koşullarının etkisini artırması beklenirken vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

KUVVETLİ YAĞIŞ SAAT 12.00'DE BAŞLAYACAK

Bingöl Valiliği, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerinin ardından kent genelini ilgilendiren hava durumu uyarısı yaptı. Tahminlere göre 6 Ekim 2026 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Bingöl genelinde yerel olarak kuvvetli yağış etkili olacak. Yağışların saat 12.00'de başlaması ve 22.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor. Yetkililer özellikle bu zaman aralığında oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmamasını istedi.

SELDEN DOLUYA PEŞ PEŞE RİSKLER SIRALANDI

Kuvvetli yağışla birlikte yalnızca su baskını değil, farklı hava olaylarının da görülme riski bulunuyor. Valiliğin uyarısında ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar ihtimaline dikkat çekildi. Yağışların ulaşımı da olumsuz etkileyebileceği belirtilirken sürücülerin ve vatandaşların meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

ÇAMUR ŞEKLİNDE YAĞIŞ UYARISI DA GELDİ

Meteorolojik değerlendirmelerde dikkat çeken bir diğer risk ise çamur şeklinde yağış oldu. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere göre; 6 Ekim 2026 Salı günü öğle saatlerinden itibaren ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli yağış beklenmektedir. Yağışların 6 Ekim 2026 saat 12.00'de başlayıp saat 22.00'ye kadar etkili olması beklenmektedir. Kuvvetli yağışla birlikte ani sel ve su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabilir. Ulaşımda aksamalar ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Motosikletler kavşakta çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

Kavşakta korkunç kaza kamerada: Ölü ve yaralılar var
Samsunspor'dan TFF'ye çağrı

Samsunspor'dan TFF'ye çağrı: Derhal düzeltin
FETÖ bağlantılı göçmen çetesine operasyon: Yasa dışı sevkiyat anları kamerada!

FETÖ’nün kaçakçılık rotası ifşa oldu: Göçmenleri böyle taşımışlar
Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın mutlu günü! Kızı Nihan dünyaevine girdi

Bakan Yumaklı'nın mutlu günü! Kızı dünyaevine girdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Moskova'dan film gibi görüntüler! Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu

Ülkenin başkentinden film gibi görüntüler! Böyle vurdular
Yeşilçam efsanesi Müjde Ar’dan şaşırtan karar: Televizyonu tamamen kaldırdı

Evinden televizyonu kaldırdı: Gerekçesini tek cümleyle açıkladı
Yasin Kol'un aylık geliri ortaya çıktı

İşte Yasin Kol'un aylık geliri!
Gemlik'teki çifte ölümde korkunç gerçek! Komşuları gözaltında

Karı kocanın korkunç sonu! Katil çok yakınlarından çıktı
Formula 1'in ardından İstanbul'a iki dev organizasyon daha

İki dev organizasyon daha İstanbul'a verildi
Yemen güçlerinin teslim olan Husileri zırhlı araçla ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Teslim olanları zırhlı araçla ezdiler
Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu dosyasında inceleme tamamlandı

Eski MİT'çi Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde kritik gelişme