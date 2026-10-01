Bingöl'de 72 dönümlük fidanlıkta 2026 için planlanan 500 bin fidan üretimi tamamlandı

Bingöl Orman Fidanlık Şefliği'nde 72 dönümlük alanda 18 farklı türde fidan üretimi gerçekleştirilirken, yıllık 3 milyon fidan üretim kapasitesine sahip tesiste 2026 yılı için planlanan 500 bin fidan üretimi tamamlandı.

Bingöl Valisi Cahit Çelik ve eşi Nermin Çelik, Bingöl Orman Fidanlık Şefliği'nde yürütülen üretim ve bakım çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Çelik, fidanlıkta yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alarak üretim sahalarını gezdi ve çalışanlarla bir araya geldi. 2012 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 72 dönümlük alanda hizmet veren fidanlıkta; Toros sediri, sarıçam, karaçam, ardıç, selvi ve badem başta olmak üzere 18 farklı türde üretim yapıldığı aktarıldı. Yıllık 3 milyon fidan üretim kapasitesine sahip fidanlıkta, 2026 yılı için planlanan 500 bin fidan üretimi tamamlandı. Bunun yanı sıra ceviz, badem, mavi servi ve leylandi türlerinde aşılama çalışmalarının da yürütüldüğü bildirildi.

Bingöl'den Elazığ, Muş, Van, Bitlis, Hakkari, Erzurum ve Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerine fidan gönderilirken, fidanlık bölgedeki ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına katkı sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı