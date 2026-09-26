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Fethiyespor yarın deplasmanda Serik Spor'a lig maçında konuk olacak

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Fethiyespor, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 haftada 52 Orduspor ve Ankara Demirspor'a yenilip 12 Bingöl Spor'la berabere kaldıktan sonra yarın deplasmanda Serik Spor ile karşılaşacak. Serikspor ise bu maç öncesi 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan topladı.

2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 haftada 52 Orduspor ve Ankara Demirspor (D) maçlarını kaybedip, 12 Bingöl Spor'la berabere kalan Fethiyespor yarın deplasmanda Serik Spor'un rakibi olacak. Isparta Atatürk Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak maçta Semih Kurt düdük çalacak. Fethiyespor'da teknik direktörlük görevini üstlenen tecrübeli çalıştırıcı Sait Karafırtınalar, hafta içinde lacivert-beyazlılarla sözleşmesini 1 sene daha uzatmıştı. Serikspor bu maç öncesi 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puan topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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