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Bingöl'de narkotik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, 39 gram esrar ele geçirildi

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Bingöl'de narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada 39 gram esrar ele geçirildi, şüpheli 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan cezaevine gönderildi.

BİNGÖL'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ise 39 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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