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Bingöl Solhan'da yük asansöründe kafası sıkışan 9. sınıf öğrencisi hastanede öldü

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Bingöl'ün Solhan ilçesindeki meslek lisesinde 23 Eylül'de yük asansörüne kafası sıkışan 9. sınıf öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerince kurtarılan öğrenci yoğun bakımda tedavi görüyordu; olayla ilgili inceleme sürüyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde okulun mutfağında kullanılan yük asansöründe kafası sıkışarak ağır yaralanan öğrenci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 23 Eylül'de Solhan ilçesindeki Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulun mutfağında kullanılan yük asansörüne 9. sınıf öğrencisi Abdulkerim Demir'in kafası sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan öğrenci, ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Demir, daha sonra Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Abdulkerim Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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