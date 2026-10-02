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Bingöl'de operasyonda 76,12 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Bingöl'de operasyonda 76,12 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 76,12 gram skunk maddesi ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Bingöl'de düzenlenen operasyonda 76,12 gram skunk maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 76,12 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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