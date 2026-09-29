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Bingöllü Elif Aday, Avrupa Gençler Bocce Raffa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

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Bingöllü Elif Aday, Avrupa Gençler Bocce Raffa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
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Avrupa Gençler Bocce Raffa Şampiyonası'nda Bingöl 60. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Aday, Genç Çift Kızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Milli Eğitim Müdürlüğü, Avrupa şampiyonu öğrenciyi ve emeği geçenleri tebrik etti.

Avrupa Gençler Bocce Raffa Şampiyonası'nda Bingöllü öğrenci Elif Aday, Genç Çift Kızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Gençler Bocce Raffa Şampiyonası, 21-26 Eylül 2026 tarihleri arasında İtalya'da düzenlendi. Bingöl 60. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Aday, Genç Çift Kızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan öğrencimiz Elif Aday'ı, takım arkadaşlarını, antrenörlerini ve bu önemli başarıda emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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