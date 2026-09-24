Bingöl Genç'te kaybolan şahıs, ekiplerin çalışmasıyla ormanlık alanda sağ bulundu.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi köyünde palamut toplamak için ormanlık alana çıkan şahıstan haber alınamayınca kayıp ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, yoğun çalışma sonucu şahsı kısa sürede sağ olarak buldu.
Bingöl'de kaybolan şahıs, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ormanlık alanda sağ olarak bulundu.
Olay, Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi köyünde meydana geldi. Palamut toplamak amacıyla ormanlık alana çıkan H.K.'den haber alınamaması üzerine kayıp ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu H.K. kısa sürede sağ olarak bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı