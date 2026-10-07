Bingöl-Sancak kara yolunda iki otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı

Bingöl-Sancak kara yolunda iki otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl-Sancak kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi; yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DG 9864 plakalı otomobil ile 41 NF 596 plakalı otomobil, Bingöl-Sancak kara yolunda çarpıştı.
Kazada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA