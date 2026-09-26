Diyarbakır-Bingöl yolunda otomobil devrildi, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

Diyarbakır-Bingöl yolunda otomobil devrildi, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır-Bingöl kara yolu Fisovası mevkisinde devrilen otomobilde sürücü ile 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
Diyarbakır'da otomobilin devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
T.Z. idaresindeki 54 DV 412 plakalı otomobil, Diyarbakır- Bingöl kara yolu Fisovası mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki E.A, N.A, S.A, N.A, M.A. (5), E.A. (3), Y.A. (4) ve Ö.A. (1) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA