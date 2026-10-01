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Bingöl'de sağanak sonrası gökkuşağı çıktı, yükseklerde dolu otoyolu beyaza bürüdü

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Bingöl'de sağanak sonrası gökkuşağı çıktı, yükseklerde dolu otoyolu beyaza bürüdü
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Bingöl'de gün içinde etkili olan sağanak sonrası gökyüzünde gökkuşağı belirdi, yüksek kesimlerdeki dolu otoyolu beyaza bürüdü. Doğa olayı, seyir halindeki bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bingöl'de etkili olan sağanak yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı güzel görüntüler oluştururken, yüksek kesimlerde etkili olan dolu otoyolu beyaza bürüdü.

Bingöl'de gün içerisinde etkili olan sağanak yağış, kentin farklı noktalarında kendini gösterdi. Yağışın ardından gökyüzünde gökkuşağı oluşurken, yüksek kesimlerde etkili olan doluyla ise otoyol beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde dolu nedeniyle yerlerin beyaza bürünmesi, sonbaharın yaşandığı kentte farklı görüntüler oluşturdu. Sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı ile dolunun beyaza çevirdiği alanlar kameralara yansıdı. Yaşanan doğa olayı, seyir halindeki bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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