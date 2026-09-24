Bingöl Genç'te ormanda kaybolan Hüseyin Karaköse, AFAD, UMKE ekiplerince sağ bulundu

Bingöl Genç'te ormanda kaybolan Hüseyin Karaköse, AFAD, UMKE ekiplerince sağ bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi köyünde palamut toplamak için ormana çıkan Hüseyin Karaköse'den haber alamayan yakınları durumu 112'ye bildirdi. AFAD ve UMKE ekiplerinin araması sonucu Karaköse ormanda sağ bulundu, bitkin halde sağlık ekiplerine teslim edildi.
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde palamut toplamak için ormanlık alana çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Hüseyin Karaköse, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu sağ bulundu.
Olay, Genç ilçesine bağlı Servi köyünde meydana geldi. Palamut toplamak amacıyla ormanlık alana çıkan Hüseyin Karaköse'den bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucu Karaköse, ormanlık alanda sağ bulundu. Bitkin halde bulunan Karaköse, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Haber- Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,