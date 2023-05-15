Başakşehir Haberleri - Başakşehir Haber - Haberler

Başakşehir 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Başakşehir seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Başakşehir hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Başakşehir 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Başakşehir seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Başakşehir hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Başakşehir 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Başakşehir seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Başakşehir hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Başakşehir 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Başakşehir seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Başakşehir hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Başakşehir 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Başakşehir seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Başakşehir hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Başakşehir 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Başakşehir seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Başakşehir hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "Sandıktan ne çıkarsa çıksın herkesin bunu olgunlukla karşılaması gerekir"

Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 10 Mayıs 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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