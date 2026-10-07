Başakşehir'de bıçaklı saldırıda yaralanan 2 öğrenci taburcu oldu, 5'i tedavi görüyor

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Başakşehir'de bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralanan 2 öğrenci taburcu edildi.

Küçükçekmece'de bir lisede okuyan 2011 doğumlu F.M.'nin, ikamet ettiği Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir ortaokula gelerek yanında getirdiği bıçakla okul bahçesindeki öğrencilere saldırması sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetmiş, 7 öğrenci de yaralanmıştı.

Olayın ardından ekiplerce Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılan öğrencilerden 2'si, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

5 öğrencinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA