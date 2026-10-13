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TEM ve Mahmutbey yükünü azaltacak Nakkaş-Başakşehir Otoyolu'nda asfaltlama başladı

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Nakkaş-Başakşehir Otoyolu Projesi'nde altyapı tamamlandı, Bahçeşehir'de asfaltlama ve tabela montajına başlandı. Projenin tamamlanmasıyla TEM ve Mahmutbey Gişeleri'ndeki trafik yükünün hafiflemesi, çevredeki hastane ve stadyuma doğrudan erişim sağlanması bekleniyor.

İstanbul'un ulaşım altyapısında önemli bir alternatif oluşturması hedeflenen Kuzey Marmara Otoyolu'nun 8. kesimi olan Nakkaş- Başakşehir Otoyolu Projesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor. Bahçeşehir bölgesinde havadan görüntülenen dev projede, altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından asfaltlama ve yol tabelası montaj çalışmalarına geçildi.

İstanbul trafiğinin en kilit noktalarından biri olan TEM Otoyolu ve Mahmutbey Gişeleri'ndeki araç yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen projede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Yüksek katlı konutların hemen yanı başında uzanan dev otoyol koridorunda, geçtiğimiz aylarda bitirilen altyapı hazırlıklarının ardından güzergaha asfalt serilmeye başlanırken, sürücüleri yönlendirecek tabelaların da montajı gerçekleştiriliyor.

Bölge Ulaşımına ve Hastaneye Doğrudan Erişim Sağlayacak

Projenin tamamlanarak hizmete girmesiyle birlikte, özellikle Mahmutbey Gişeleri ve TEM Otoyolu üzerindeki trafik yükünün ciddi oranda hafifletilmesi bekleniyor. Otoyol hattı; Bahçeşehir, Başakşehir, Atatürk Olimpiyat Stadı ve Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi yoğun nüfus ve ziyaretçi trafiğine sahip bölgelerin ulaşımını doğrudan rahatlatacak.

Proje 45 Kilometrelik Hattı Kapsıyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 8. kesimini oluşturan Nakkaş-Başakşehir Projesi, 24,2 kilometre ana gövde ve 20,8 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 45 kilometrelik bir uzunluğa sahip. Proje kapsamında, Sazlıdere Barajı üzerinde yükselen ve 196 metre kule yüksekliğine sahip Sazlıdere Gergin Eğik Askılı Köprüsü'nün yanı sıra 10 adet kavşak, viyadükler, 18 adet üstgeçit ve 18 adet altgeçit inşa ediliyor.

Projede yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte transit araç trafiğinin kent içi trafiğe girmeden Kuzey Marmara Otoyolu, TEM Otoyolu ve İstanbul Havalimanı aksına hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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