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İstanbul'da 57 kilo 300 gram skunkın bulunduğu operasyonda 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul'da 57 kilo 300 gram skunkın bulunduğu operasyonda 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin 9 Ekim'de Büyükçekmece, Başakşehir, Fatih ve Beylikdüzü'nde düzenlediği operasyonda 57 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un dört ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 57 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 9 Ekim'de Büyükçekmece, Başakşehir, Fatih ve Beylikdüzü ilçelerinde belirlenen 2 ikamet ve 2 araca operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 57 kilo 300 gram skunk ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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