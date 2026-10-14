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Emlak Konut Kadın Basketbol, FIBA Avrupa Ligi'nde AZS UMCS Lublin'i 85-61 yendi

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Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında konuk ettiği Polonya ekibi AZS UMCS Lublin'i 85-61 yendi. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada İstanbul ekibi ilk çeyreği 27-21, devreyi 47-39, üçüncü çeyreği 68-47 önde bitirdi.

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında konuk ettiği Polonya ekibi AZS UMCS Lublin'i 85-61 yendi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-21 üstün bitiren İstanbul ekibi, devre sonunda soyunma odasına da 47-39 önde gitti.

Mücadelenin üçüncü çeyreğini de 68-47 önde bitiren Emlak Konut, karşılaşmadan 85-61'lik galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA
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